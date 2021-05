Congo, rischio collisione tra due aerei di linea: sfiorata catastrofe

In Congo, è stato segnalato il rischio di collisione tra due aerei, in corrispondenza della città di Lubumbashi, a causa di un errore di comunicazione.

Nei cieli del Congo, è stata fiorata una catastrofe aerea: a causa di un errore di comunicazione, infatti, due aerei di linea si sono trovati sul punto di scontrarsi tra loro mentre sorvolavano i territori dello stato africano.

Sulla base delle informazioni diramante dai giornali locali, la mancata tragedia aerea si sarebbe verificata nella giornata di mercoledì 19 maggio ma ne sarebbe stata data notizia soltanto nella giornata di sabato 22 maggio.

Una simile circostanza è stata recentemente confermata dal Ministero dei Trasporti del Congo, ufficializzando di conseguenza il pericolo scampato.

Congo, rischio collisione tra due aerei di linea: dinamica

In relazione alle ricostruzioni effettuate dai media, nella giornata di mercoledì 19 maggio, la rotta di un aereo Airbus A330 della compagnia aerea portoghese Tap che stata seguendo la tratta Maputo-Lisbona e quella un Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines, in volo da Addis Abeba a Windhoek si sono avvicinate talmente tanto da rischiare di sovrapporsi, generando una catastrofe aerea di imponenti dimensioni.

Il punto in cui le due rotte si sono quasi congiunte corrispondeva allo spazio aereo del Congo relativo alla verticale di Lubumbashi, terza città della Repubblica del Congo per imponenza ed importanza.

Al momento della convergenza su Lubumbashi, l’Airbus A330 portoghese e il Boeing 737 etiope erano già entrate nella cosiddetta “zona di non separazione”: pertanto, era compito dei controllori di volo congolesi gestire la situazione e risolvere tempestivamente il problema.

In relazione alle verifiche condotte, tuttavia, si è scoperto che le torri di trasmissioni di Kalemie e Kamina sono state gravate da problemi tecnici non ancora chiariti che si trasformeranno in materia di indagine da parte delle autorità competenti.

Congo, rischio collisione tra due aerei di linea: indagini

Secondo quanto riportato dal ministro dei Trasporti del Congo, Cherubin Okende Senga, inoltre, il rischio di collisione si sarebbe verificato in conseguenza a un “difetto di comunicazione” sopraggiunto tra i due voli e la torre di controllo.

In particolare, il ministro dei Trasporti ha diramato una lettera alle autorità aereonautiche del Paese africano asserendo che si è verificata “una situazione molto allarmante”. Per questo motivo, quindi, il ministro ha chiesto alle autorità aeronautiche di redigere un rapporto circostanziale corredato da un report completo e dettagliato della reale situazione di controllo che contraddistingue il monitoraggio del traffico aereo nei cieli del Congo.