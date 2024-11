Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO all'UniCamillus di Roma

Roma, 29 nov. (askanews) – Infertilità, terapie e trattamenti ad essa connessi. La maggioranza degli italiani riconosce l’infertilità come un problema reale e trasversale, che incide nella vita economica, sociale, medica ed emotiva di entrambi i sessi. L’indagine “Il fenomeno dell’infertilità: percezioni e vissuti degli italiani”, condotta dall’Istituto Piepoli ha messo in risalto che solo il 25% degli italiani è a conoscenza delle terapie e degli interventi per il trattamento dell’infertilità, mentre il 74% crede che la PMA possa dare un contributo significativo al contrasto del calo delle nascite. Temi che sono stati alla base del Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione, presieduta dal Professor Ermanno Greco, insieme alla Società Italiana Policistosi Ovarica, a Roma presso l’Università UniCamillus. Abbiamo parlato con Ermanno Greco, Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.):

“Questo congresso fa veramente il punto su quelle che sono le ultime novità in campo scientifico ma poi in campo pratico per non solo svelare quali possono essere le cause dell’infertilità, ma soprattutto per un corretto approccio diagnostico e terapeutico per le coppie, quindi è un congresso che ha fondamentalmente lo scopo di cercare di ottenere sempre migliori risultati per la terapia dell’infertilità”.

È poi intervenuto Gianni Profita, Rettore UniCamillus: “Ci sono molte emergenze nel nostro paese, io direi pure a livello internazionale, ma in Italia in modo particolare che se andiamo a vedere il tasso di infertilità italiano rispetto alla media di tutti gli altri paesi del mondo è molto più alto. L’università può proporre interventi normativi, l’università può implementare studi, può proporre un filone culturale, l’università può fare tutto, quindi l’evento di oggi si colloca senz’altro in questo contesto”.

I lavori del Congresso hanno permesso un ampio dibattito fra specialisti del settore su tematiche ed aspetti come fecondazione in vitro, contraccettivi ormonali, riserva ovarica e patologie come l’endometriosi.