Coni: Di Paola, 'orgoglioso per ingresso in Giunta, successo intero movimento equestre'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento ricevuto dal mondo dello Sport. Ritengo che sia un successo di tutto il movimento sportivo equestre, che in questi anni mi ha dato fiducia e supportato con risultati sportivi e gestionali importanti".

Lo ha dichiarato Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri che è stato eletto oggi a Milano componente della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico nazionale Italiano, nel corso del 282° Consiglio Nazionale del Coni chiamato a eleggere i vertici dell'Ente per il quadriennio 2021-2024. Avvocato e imprenditore romano, Marco Di Paola, 53 anni compiuti lo scorso 7 maggio, al suo secondo mandato come Presidente della Fise è stato eletto nella Giunta del Coni in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

"Anche in questo nuovo e impegnativo incarico profonderò tutta la professionalità e la dedizione che mi anima per far vincere lo sport. Ringrazio anche i miei Consiglieri e Presidenti regionali -ha concluso il Presidente- che mi aiutano a svolgere questi incarichi e soprattutto la mia famiglia che mi consente di dedicarmi a questa bellissima passione".