Coni: Malagò, 'da Sport e Salute 4 anni di pressioni e interferenze'

Roma, 28 gen.

– (Adnkronos) – "Sport e Salute non deve essere l'interlocutore del Coni e del Cip. Ma per quattro anni è stato così. La politica ha fatto esattamente l'opposto. Ho avuto solo Sport e Salute come interlocutore, sotto ogni punto di vista. Abbiamo subito pressioni e interferenze, perché glielo facevano fare. È stata completamente snaturata la logica dell'idea iniziale della governance. Sport e Salute è una società di scopo, di servizi, in house, peraltro Spa con finalità commerciali.

Per quattro anni non è stata così. Come poteva non essere un gran casino?". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si esprime così in merito al rapporto con Sport e Salute dal palco del meeting nazionale del Csi a Roma. "Il casino nel casino nasce da questi 4 esecutivi che, dalle tre righe del 2018 sono arrivati all'involuzione di una riforma iniziale della governance portata su altri temi. Una cosa folle, questa è la verità.

Siamo rimasti a galla solo perché c'è un organismo internazionale che ci tutela e ci permette di avere autonomia e indipendenza", aggiunge il numero uno del Coni.