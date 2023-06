Coni: Malagò, 'limite mandati? Ne parleremo venerdì con organi sportivi'

Coni: Malagò, 'limite mandati? Ne parleremo venerdì con or...

Cracovia, 21 giu. (Adnkronos) – "Il limite dei mandati? Mi sono sentito con il ministro Abodi, mi ha chiesto di fare un invito a tutti i presidenti di organismi sportivi, quindi federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Venerdì alle 12.30 al Coni si parlerà anche di questo tema". Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa a Casa Italia a Cracovia, dove si tiene la terza edizione dei Giochi Europei sulla questione legata al limite dei mandati. "All'inizio sembrava ci fosse una soluzione per la modifica della legge sui mandati con l'introduzione di una maggioranza qualificata e idee diverse rispetto alle leggi attuali. Poi il giorno del pre-Consiglio sembrava che questa tesi sparisse e apparisse la parola "consecutivi" per il limite dei tre mandati. Al momento del Consiglio dei ministri si è invece deciso di rinviare tutto il discorso, aspettando la decisione della Consulta il 5 luglio e quindi penso che si aspetterà la Corte Costituzionale".