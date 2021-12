Coni: Malago’, ‘ringrazio Draghi, presto daremo Collare a Bach’

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – “Ringrazio moltissimo il presidente Draghi, ha dato subito la disponibilità per uno slot in videoconferenza con il presidente del Cio Thomas Bach, che non ha potuto raggiungerci lunedì alla cerimonia dei Collari d'Oro". Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò nel tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa.

"Consegneremo presto a Bach il Collare, non so se al Coni oppure a Palazzo Chigi. Devo dire che intanto era importante che si confrontassero il presidente Draghi e il presidente Bach e per me è stato un grande onore essere presente, la più prestigiosa videoconferenza alla quale ho partecipato. Credo che il Coni sia particolarmente ben voluto e apprezzato dalle autorità per noi più importanti, il Governo e il Cio", ha aggiunto Malago’.