Coni: Pellegrini, 'nuovo Governo tenga in considerazione lo sport, trascinante per Paese'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Chiunque vinca le elezioni, vi prego tenete in considerazione lo sport. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto quanto possa essere trascinante per il Paese e quale esempio positivo possa dare alle nuove generazioni”. Sono le parole di Federica Pellegrini, a margine della cerimonia di consegna del Collare d’Oro al presidente del Cio Thomas Bach, a Roma.

“Personalmente in questo periodo ho le ali ai piedi, vivo un momento felice, bello, mi sento molto fortunata. Faccio parte della commissione atleti e c’è sempre molto da fare, perché il bello del Cio è che viene tenuta in grande considerazione la nostra idea nella fasi decisionali, soprattutto nelle cose che riguardano direttamente gli atleti”, ha aggiunto l'ex campionessa del nuoto azzurro.