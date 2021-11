Coni: pianta organica, Ragioneria di Stato e Aran danno l'ok

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – "Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ottemperando alle disposizioni di legge, ha acquisito i pareri favorevoli della Ragioneria Generale dello Stato e dell’Aran, ad integrazione di quello già formalizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e ha trasmesso questa mattina al Dipartimento per lo Sport la delibera in materia di adempimenti per l’attuazione del DL 5/2021 per assicurare la funzionalità organizzativa del Coni".

Così il Comitato olimpico italiano in una nota.