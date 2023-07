Coni: Sbrollini (Az-Iv), solidarietà e amicizia a Silvia Salis, basta leoni da tastiera

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – "Solidarietà e amicizia alla vicepresidente del Coni Silvia Salis, fatta oggetto di una vera e propria aggressione social, con toni sessisti e misogini". Lo dice la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva. "Gli insulti di cui Silvia Salis è stata fatta oggetto sono tanto più intollerabili in quanto, da vicepresidente del Coni, sta facendo tantissimo per la parità di genere e il rispetto nello sport. Presenterò – annuncia Sbrollini – un disegno di legge sull'identità digitale perché i leoni da tastiera non rimangano anonimi e quindi impuniti".