Coniugi trovati morti in casa dal figlio 24enne: ipotesi omicidio-suicidio

Sembrerebbe essere un classico caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto a Corbetta nella giornata di ieri. I due coniugi italiani (54 e 47 anni) sono stati ritrovati morti nella loro camera da letto dal figlio 24enne: dalle prime ricostruzioni pare che la moglie abbia ucciso il marito nel sonno per poi togliersi la vita.

Coniugi morti in casa: il ritrovamento

Il figlio ormai non viveva più a casa dei genitori, ma aveva deciso di tornarci per un breve periodo in attesa che il suo appartamento finisse di essere ristrutturato. Il ragazzo non si sarebbe mai aspettato di vivere un incubo come quello che invece è accaduto ieri. Il 24enne, infatti, aprendo la porta della camera da letto dei genitori, li ha trovati entrambi senza vita. Il ragazzo ha chiamato le autorità che hanno subito avviato le indagini.

Coniugi morti in casa: omicidio-suicidio

Secondo quanto emerso, pare che sia stata la 47enne, in cura in passato per i suoi problemi psichici, a scagliarsi contro il marito di sette anni più grande, uccidendolo. La donna, in un secondo momento, avrebbe pensato di togliersi la vita, uccidendosi proprio vicino al 54enne. Alcuni parenti della donna hanno raccontato che aveva già provato ad uccidersi in passato.

