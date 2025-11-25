Connact, Di Marco: mercato unico Ue, obiettivo competitività

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il mercato unico europeo ha bisogno di ammodernarsi e per farlo ha bisogno di tre pilastri: l’armonizzazione delle regole e la loro semplificazione in vista dell’obiettivo della competitività” così Carmelo Di Marco, Vice Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, a margine dell’evento Connact Industry & Market 2025 in cui si è parlato delle sfide dello sviluppo industriale, organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo.