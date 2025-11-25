Connact, Romeo: imprese italiane abbiano fiducia in sè stesse

Roma, 25 nov. (askanews) – “Le imprese italiane devono avere fiducia in sé stesse, nella propria capacità di innovazione e nella propria capacità di aumentare il patrimonio di conoscenze che le porterà a vincere le sfide sul mercato globale” così Gianfrancesco Romeo, Dirigente generale DG Consumatori e Mercato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a margine dell’evento Connact Industry & Market 2025 in cui si è parlato delle sfide dello sviluppo industriale, organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo.