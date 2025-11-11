Connact, Scarfia (Confetra): contro approccio ideologico

Roma, 11 nov. (askanews) – “Il nostro settore, il settore della logistica, non è contro la decarbonizzazione, è contro un approccio ideologico che cala target irrealistici dall’alto” ha detto Maria Cristina Scarfia, Responsabile Affari europei di Confetra, all’evento “Mobilità sostenibile: l’incontro tra le politiche industriali e quelle dei trasporti” organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia.

L’evento è stato promosso da A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l’Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.