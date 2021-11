L'ex campione del mondo MMA, Conor McGregor, è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio alla gamba che aveva rischiato di compromettere la sua carriera

Conor McGregor, ex campione del mondo MMA, venuto alla ribalta della cronaca italiana, suo malgrado, per la vergognosa aggressione a Francesco Facchinetti, è finalmente tornato ad allenarsi in palestra, dopo l’infortunio.

Conor McGregor: l’infortunio che poteva stroncare la sua carriera

Era l’11 luglio, quando Conor McGregor, usciva dall’ottagono del main event di Ufc 264, sconfitto dallo statunitense Dustin Poirier, e gravemente infortunato ad una gamba. Per lo stravagante campione irlandese, si trattava di una frattura della tibia, talmente grave che poteva stroncare la sua carriera per sempre. “The Notorius” invece ha reagito e a pochi mesi dall’operazione è già tornato ad allenarsi in palestra.

Conor McGregor: il ritorno del campione

Sul suo profilo Instagram Conor ha postato un video che lo ritrae mentre si allena più duramente che mai. Velocità, precisione e potenza nelle esecuzioni sono un monito per tutti i suoi avversari: McGregor è tornato e sembra fare davvero sul serio.

Conor McGregor: “Torno per una vendetta, e l’avrò!”

L’irlandese non ha risparmiato anche un messaggio di sfida per Poirier e per chiunque altro si intrometterà tra lui e il ritorno ai vertici delle Arti Marziali Miste, e nel lanciarlo cita un suo grande amico: “Tenetevi pronti per il più grande ritorno nella storia dello sport.

Come dice il mio buon amico Schwarzenegger: torno con una vendetta. E l’avrò.”