Conor McGregor è pronto a combattere: la data del suo ritorno nell’ottagono

Conor McGregor è pronto a tornare a combattere: ad annunciarlo è lo stesso lottatore con un post social. La data del rientro di The Notorious

La star UFC sembrerebbe aver recuperato dall’infortunio alla tibia ed ora è più caricho che mai per tornare sul ring a combattere.

Come si è procurato l’infortunio Conor McGregor

Il 33enne di origini irlandesi sembra ormai aver recuperato completamente dalla frattura alla tibia che gli è costata la sconfitta nell’ultimo combattimento contro Dustin Poirier nel luglio scorso.

Si è trattata della seconda infertagli dal lottatore statunitense, con uno storico negli incontri diretti fissato sul 2-1 proprio per quest’ultimo.

Ora The Notorious sembra aver recuperato ed essere in forma smagliante, come certificato dai suoi post su Instagram, e vuole farlo sapere a chiunque con il suo distintivo carattere arrogante e spocchioso: «Preparatevi al più grande ritorno nella storia dello sport».

Conor McGregor e la parentesi a Roma

Nei mesi in cui è stato costretto lontano dall’ottagono, la star dell’UFC è stata protagonista di diverse scene contrariate, dal litigio con il rapper Machine Gun Kelly, sino all’ultimo – e discutibile – fatto accaduto proprio in Italia.

Mentre trascorreva una vacanza a Roma, infatti, McGregor avrebbe avuto una discussione con Francesco Facchinetti, sfociata poi in un pugno infertogli proprio dal lottatore.

Quando è previsto il rientro di Conor McGregor

Il rientro di McGregor nell’Ultimate Fighting Championship non avverrà prima del 2022 per via della gravità del suo infortunio, ma nel frattempo è stato annunciato un combattimento che lo vedrà protagonista già durante il mese di dicembre.

Tuttavia, non si tratterà di un incontro di MMA, ma avrà luogo per scopi di beneficenza e vedrà McGregor combattere in un incontro di boxe su sedia a rotelle. Un gesto ammirevole da parte di The Notorius, soprattutto per cancellare la brutta parentesi di Roma.