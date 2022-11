Conosce un ragazzo online e se ne innamora, lui la fa a pezzi

Orrore in Messico, dove una 51enne conosce un ragazzo online e se ne innamora ma lui la fa a pezzi.

Blanca Arellano voleva incontrare il suo Juan Pablo Jesús Villafuerte ed ha percorso 4mila chilometri per vederlo e per trovare una morte orribile. La donna è stata uccisa e smembrata, mentre l’uomo con cui si frequentava è stato arrestato “con l’accusa di traffico di organi umani”. Secondo quanto si apprende Blancaa aveva instaurato una relazione virtuale con il 37enne Juan Pablo, studente di medicina umana e biotecnologia.

Conosce un ragazzo online che la fa a pezzi

Galeotta era stata un’app per incontri. Poi Blanca aveva deciso di prendere un aereo e viaggiare per quasi 5 mila chilometri, da Città del Messico a Lima, in Perù: voleva conoscere Juan Pablo. I due avevano trascorso una settimana con Villafuerte e sembrava amore, almeno per Blanca, poi la donna era scomparsa nel nulla. Erano partite le ricerche dopo un ultimo contatto con la famiglia del 7 novembre. A quel punto una congiunta aveva lanciato l’allarme anche su Twitter: “Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione, oggi chiedo il vostro supporto per individuare una delle persone più amate e importanti della mia vita.

Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez è scomparsa lunedì 7 novembre in Perù, è di origine messicana, temiamo per la sua vita”.

L’appello e i pezzi di corpo ritrovati

Poi la donna aveva anche contattato il 37enne, che aveva risposto: “Ha deciso di andarsene perché non potevo offrirle la vita che voleva, si è annoiata di me ed è partita per tornare in Messico”, ha detto l’uomo. Non era così e il 9 novembre una testa umana col volto quasi totalmente irriconoscibile “è stata trovata sulla spiaggia vicino a dove Villafuerte viveva a Huacho, in Perù”, come spiega Fanpage.

Subito dopo erano stati trovati altri pezzi del corpo incluso “un dito mozzato con sopra un anello d’argento, a cui era stato rimosso il polpastrello”. Si era appurato che quel corpo era di Blanca e la polizia aveva stabilito che il volto della vittima era stato letteralmente rimosso da “un esperto di strumenti chirurgici”. E Juan Pablo? Aveva pubblicato sul suo profilo TikTok dei post in cui si vedevano degli organi umani.

L’uomo è stato arrestato subito dopo.