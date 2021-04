Consegna vaccini, oltre 100 ore-volo per l’Aeronautica militare

Roma, 28 apr. (askanews) – L’Aeronautica Militare ha raggiunto il traguardo delle 100 ore di volo effettuate dal 26 dicembre 2020 a oggi nell’ambito dell’operazione Eos del Ministero della Difesa per la consegna dei vaccini anti-Covid19 sul territorio nazionale, in particolare nelle isole maggiori: Sicilia e Sardegna. Un totale di 18 trasporti per circa mezzo milione di dosi consegnate.

Impiegati nel trasporto dei vaccini soprattutto gli aerei da trasporto C-130J e C-27J della 46esima Brigata Aerea di Pisa con il contributo significativo dei P-180 e KC-767A del 14esimo Stormo di Pratica di Mare (Roma) che hanno garantito la distribuzione del siero immunizzante per il personale militare impiegato nei teatri operativi fuori dai confini nazionali.

Le ultime a essere consegnate, nella mattina di lunedì 26 aprile 2021, sono state le dosi di AstraZeneca e Moderna. Un C-130J della 46esima Brigata Aerea, partito da Pisa, si è prima diretto a Pratica di Mare sede dell hub nazionale di stoccaggio dei vaccini per caricare i box-frigo contenenti le fiale per poi far rotta verso Sigonella, in Sicilia e successivamente su Decimomannu, in Sardegna, per la consegna del carico.

Il personale e i mezzi dell’Aeronautica Militare sono impegnati al fianco di altre Forze armate e istituzioni per garantire assieme ai compiti istituzionali tradizionali come la difesa dello spazio aereo nazionale anche il supporto alla Protezione Civile e alla popolazione, alleggerendo la pressione sul Sistema Sanitario nazionale.

La Difesa ha attivato numerosi Presidi Vaccinali su tutto il territorio nazionale assieme ai Drive Through per l’effettuazione dei tamponi.

L’aeroporto militare di Pratica di Mare, svolge il ruolo fondamentale sia come Entry Point Sanitario per consentire un primo screening dei connazionali rimpatriati dall’estero sia per il coordinamento di tutti i voli di trasporto aereo in biocontenimento e, su richiesta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini è anche l’hub nazionale di riferiemento per lo stoccaggio dei vaccini anti-Covid19.