Consigliera del M5S: “Giusto non revocare cittadinanza a Mussolini, fece cose buone”

Monica Medici, consigliera M5S, è contraria a revocare la cittadinanza di Mussolini: "Assolutizzare il male individuandolo in un'unica persona è sbagliato".

La consigliera M5S al Comune di Carpi, Monica Medici, è d’accordo sul non revocare la cittadinanza italiana a Benito Mussolini: “Il regime ci sarebbe stato comunque”.

Il Movimento 5 Stelle è finito nell’occhio del ciclone per quanto accaduto a Carpi ad opera di una rappresentante del partito.

Monica Medici, consigliera M5S al Comune di Carpi, e la coalizione dei pentastellati, si sono astenuti dal votare sulla proposta di revoca della cittadinanza onoraria al Duce avanzata dal sindaco della città, Alberto Bellelli.

«Assolutizzare il male individuandolo in un’unica persona è sbagliato e non aiuta a comprendere la complessità. Per questo ci siamo astenuti. […] Innanzitutto, parlare di cittadinanza onoraria a proposito di una persona morta 77 anni fa non ha più senso. La cittadinanza uno la perde nel momento in cui muore. Noi abbiamo voluto sottolineare il fatto che quel tipo di proposta non aveva senso, non che Mussolini sia una persona da onorare».