Grave lutto nel mondo della politica. Pesaro piange la morte prematura di Roberto Biagiotti. L’avvocato, consigliere comunale e provinciale, aveva una moglie e un bimbo di due anni.

Morto a Pesaro Roberto Biagiotti

Aveva appena 40 anni ma era noto in città per il suo impegno politico. Roberto Biagiotti ricopriva la carica di consigliere comunale, ex Lega. Dal 2004 al 2009 ha rappresentato i cittadini della Circoscrizione presso le colline e i castelli. In seguito è stato eletto consigliere comunale in quota PDL. Attualmente ricopriva la carica di consigliere comunale di Pesaro, eletto nel 2019.

La voglia di vivere e la malattia affrontata col sorriso

Nella vita professionale era avvocato con tante passioni, come quella dell’equitazione, molte delle quali le condivideva con tanti amici e con la sua famiglia, una moglie e un bimbo di due anni. Un entusiasmo alla vita stroncato dalla malattia fulminante, che aveva comunque deciso di affrontare a viso aperto.

Al presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, il compito di annunciare la scomparsa del giovane collega, con le bandiere a mezz’asta. “È una notizia che ci sconvolge – ha dichiarato Paolini – Ci mancherà profondamente: Roberto era un giovane appassionato, curioso, impegnato nel territorio e per il bene comune. All’interno del consiglio provinciale ha sempre dato un contributo costruttivo. Con lui avevo un rapporto aperto e sincero, ci siamo confrontati spesso sulla vita anche nel periodo della sua malattia. Lo andavo a trovare spesso ed è stato forte, combattivo e tenace fino all’ultimo. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Per noi non sarà facile senza di lui”.

“Una persona di spessore – ha ricordato il direttore generale Marco Domenicucci – che ha sempre dimostrato grande rispetto per il nostro Ente nel suo ruolo di consigliere”.