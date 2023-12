Oggi è una giornata decisiva per la possibile interruzione delle ostilità a Gaza: sale l'attesa per il voto del Consiglio di Sicurezza Onu

Il Consiglio di Sicurezza Onu è chiamato ad esprimersi sull’ultima risoluzione redatta da Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti che chiede l’interruzione delle ostilità in Medio Oriente per permettere l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il voto era atteso già nella giornata di ieri, ma è slittato ad oggi.

Consiglio di Sicurezza Onu: oggi il voto sulla tregua in Medio Oriente

È ormai solo una questione di ore, prima di capire come il Consiglio di Sicurezza Onu si esprimerà in merito all’ultima risoluzione sulla tregua a Gaza. Il rinvio sul voto, originariamente previsto per la giornata di ieri, è stato chiesto dagli Emirati Arabi Uniti che volevano accertarsi che il testo potesse accontentare tutte le parti in causa, soprattutto i cinque Paesi membri permanenti. Usa, Cina, Russia, Francia e Regno Unito, infatti, sono gli Stati che hanno diritto di veto e, dunque, possono bloccare tutto per decisione unilaterale. Se questo non dovesse accadere, per essere approvato il testo ha comunque bisogno di ricevere almeno 9 voti favorevoli su 15.

Consiglio di Sicurezza Onu: le discriminanti

Come abbiamo già visto nel recente passato, un testo come questo per poter essere approvato deve aver ben misurato tutte le parole al suo interno. Gli Usa, ad esempio, si sono posti l’obiettivo di attenuare l’impatto delle definizioni evitando espressioni come “Cessate il fuoco” in cambio di un meno accentuato “Pause umanitarie“.