Consiglio Sicurezza Onu: proteggere tutti siriani senza distinzioni

New York, 14 mar. (askanews) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna i recenti massacri di civili in Siria ed esorta le autorità di transizione a rispettare tutte le persone, indipendentemente dalla religione o dall’etnia. In una dichiarazione, il Consiglio afferma di condannare la violenza diffusa nella Siria occidentale dal 6 marzo, che ha incluso “uccisioni di massa di civili”, in particolare tra la comunità alawita, associata al dittatore in esilio Bashar al-Assad.

“Il Consiglio di Sicurezza esprime la sua grave preoccupazione per l’impatto di queste violenze sull’escalation delle tensioni tra le comunità in Siria e invita tutte le parti a cessare immediatamente tutte le violenze e le attività provocatorie e a garantire la protezione di tutti i civili, delle infrastrutture civili e delle operazioni umanitarie”, ha detto Christina Markus Lassen, ambasciatrice della Danimarca e presidente del Consiglio di sicurezza a marzo.