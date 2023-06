Consob: nel 2022 esposti contro abusivismo in crescita del 18%

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Nel 2022 la Consob ha condotto 350 istruttorie nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni abusivi, su impulso principalmente degli esposti pervenuti (1.342, in crescita del 18% rispetto al 2021 e del 75% rispetto al 2020), oltre che dalle richieste di collaborazione provenienti dalle altre autorità italiane, in particolar modo dall’autorità giudiziaria e dai diversi corpi di polizia, pari a 164 (+38% rispetto al 2021). E' quanto emerge dalla relazione 2022 al ministro dell'economia e delle finanze.

Gli operatori abusivi – sottolinea Consob nella sua relazione – agiscono prevalentemente online (come emerge nel 75% circa dei casi esaminati) e utilizzano quali canali di contatto per raggiungere i risparmiatori soprattutto e-mail, chat, social network e sollecitazioni telefoniche (cosiddetto 'cold calling'). I potenziali clienti vengono spesso invitati ad aderire a una cosiddetta community, ossia a sistemi di network marketing che sono collegati, almeno in apparenza, alla promozione di forme di investimento di natura finanziaria e che prospettano guadagni legati al procacciamento di ulteriori aderenti al sistema.

I casi più ricorrenti di prestazione abusiva di servizi di investimento (a cui è riconducibile oltre il 75% delle istruttorie) sono rappresentati dai servizi di trading, offerti mediante piattaforme web, che hanno a oggetto strumenti finanziari derivati (quali i contracts for difference) i cui sottostanti sono sempre più di frequente cripto-valute. Non di rado ai risparmiatori che hanno investito presso soggetti non autorizzati viene chiesto di acquistare cripto-valuta da depositare in un wallet al presunto scopo di recuperare somme perse in precedenza o monetizzare i presunti guadagni. Il wallet però è poi reso inaccessibile ai risparmiatori, che non riescono né a rientrare in possesso di quanto versato né a identificare i responsabili.

Per quel che riguarda le offerte abusive di prodotti finanziari sono invece sempre più frequenti le proposte di investimenti finanziari ‘atipici’, tra cui quelli relativi a presunte cripto-attività, che promettono rendimenti fuori mercato. Tra questi, sempre più rilevanti sono i cosiddetti 'hybrid tokens'.

Continua poi a essere particolarmente diffuso – fa sapere la relazione – lo schema illecito sul quale la Consob ha pubblicato vari avvisi, secondo il quale l’investitore che ha ormai compreso di essere vittima di un operatore finanziario abusivo viene contattato da una sedicente società di recupero crediti che (talvolta anche utilizzando illegittimamente il logo o altri segni distintivi della Consob) prospetta, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già investite, salvo poi appropriarsene senza fornire alcun servizio.

Nel 2022 l’istituto ha assunto 397 iniziative di contrasto agli abusivismi finanziari di cui sette provvedimenti di sospensione cautelare di offerte abusive di prodotti finanziari; quattro provvedimenti di divieto di offerte abusive; quattro comunicazioni a tutela dei risparmiatori (cosiddetti warning); 183 ordini di cessazione della violazione rappresentata dalla prestazione abusiva di servizi di investimento tramite internet, a seguito dei quali sono stati oscurati 215 siti. Da luglio 2019, ovvero da quando Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet la rimozione delle iniziative di chi offra servizi di investimento senza esservi abilitato, sono stati oscurati 903 siti internet.