Consorzio Grana Padano: sempre pronti a investire in innovazione

Montichiari, 17 dic. (askanews) – Il Pnrr e la fiera del Grana Padano, anche di questo ha parlato il presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano Renati Zanghini, a margine dell’Assemblea annuale. “Vogliamo realizzare progetti reali, in linea con i principi di sostenibilità del Pnrr, e per le grandi adesioni dei nostri associati, abbiamo creato addirittura quattro filiere. Siamo sempre pronti a investire in innovazione che migliori il lavoro delle persone”, ha detto.