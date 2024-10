Consulta: Bonelli, 'niente blitz, Meloni si confronti con le opposizioni'

Roma, (Adnkronos) - "La presidente Meloni non può occupare il massimo organo di garanzia come la Corte Costituzionale e, per questo, la invito a non procedere con un blitz martedì per l’elezione del giudice costituzionale, scegliendo il suo consigliere giuridico, autore dell...

Roma, (Adnkronos) – "La presidente Meloni non può occupare il massimo organo di garanzia come la Corte Costituzionale e, per questo, la invito a non procedere con un blitz martedì per l’elezione del giudice costituzionale, scegliendo il suo consigliere giuridico, autore della legge sul premierato". Lo dice il portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

"Il professor Marini è anche presidente della commissione paritetica della Valle d’Aosta e, per tale organismo, ha redatto numerosi ricorsi alla Consulta. C'è un evidente conflitto d'interessi che dovrebbe portare la premier a evitare questo blitz, volto a far eleggere Marini, il quale, da giudice della Corte, si troverebbe a dover giudicare l'ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata, la riforma sul premierato da lui stesso scritta e i ricorsi da lui presentati per conto della Regione Valle d’Aosta”, spiega Bonelli.

"A dicembre scadranno tre giudici. La strategia di Meloni sembra essere quella delle nomine "a foglia di carciofo", una alla volta, per eleggere tutti i giudici in scadenza. Sarebbe un fatto di gravità inaudita. Pertanto, invito Giorgia Meloni a fermarsi e a dialogare con le opposizioni, perché, in assenza di confronto, non parteciperemo alle votazioni”, conclude.