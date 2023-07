Consulta: Bonifazi (Iv), 'mai perdere fiducia nella giustizia'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La fiducia nella giustizia non deve mai venir meno, anche quando, come nel caso della assurda inchiesta di Open, viene messa a dura prova. Oggi la Consulta ha stabilito che il comportamento dei pm fiorentini è stato incostituzionale, perché messaggi wh...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "La fiducia nella giustizia non deve mai venir meno, anche quando, come nel caso della assurda inchiesta di Open, viene messa a dura prova. Oggi la Consulta ha stabilito che il comportamento dei pm fiorentini è stato incostituzionale, perché messaggi whatsapp ed e-mail sono corrispondenza, come era chiaro ed evidente". Lo scrive su Twitter Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva.