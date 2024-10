Consulta: Braga (Pd), 'totale chiusura maggioranza, nostra scelta è parlamentare'

Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Non abbiamo mai avuto posizioni precostituite. Ci siamo posti il tema di far funziona la Corte. Per questo abbiamo sempre cercato un’interlocuzione con la maggioranza per giungere a un nome condiviso come sempre avvenuto. Da venerdì abbiamo assistito a un...

Roma, 8 ott (Adnkronos) – "Non abbiamo mai avuto posizioni precostituite. Ci siamo posti il tema di far funziona la Corte. Per questo abbiamo sempre cercato un’interlocuzione con la maggioranza per giungere a un nome condiviso come sempre avvenuto. Da venerdì abbiamo assistito a un cambiamento repentino, totale chiusura e una proposta inaccettabile. Per questo abbiamo scelto di non partecipare al voto. Non un Aventino ma una scelta di strategia parlamentare condivisa con le altre opposizioni". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga all'assemblea dei gruppi Pd sul voto sulla Consulta.