Consulta: Donselli (FdI), 'opposizioni non in gradi di dialogare, fanno giochetti'

Roma, 9 ott (Adnkronos) – La mancata elezione del giudice costituzionale da parte del Parlamento "è una occasione persa, l'ennesima. Nonostante l'appello del presidente della Repubblica. Noi andiamo avanti nella convinzione che le opposizioni non sono in grado di dialogare e non lo sono perchè non hanno individuato un nome unico, sono costretti a non votare, a mancare a un dovere costituzionale importante". Lo ha detto Giovanni Donzelli a Agorà.

"Chi proponiamo sono persone di altissimo livello, sono costretti a non entrare in aula per non fare brutta figura. E' un brutto momento per le istituzioni per colpa delle opposizioni che sono a fare i giochetti", ha aggiunto l'esponente di FdI.