Consulta, Fontana: mi auguro a gennaio plenum, non ci sono più scuse

Roma, 10 dic. (askanews) – “Oggi c’è stata una nuova fumata nera, si è abbassato il quorum” per l’elezione dei 4 giudici costituzionali. “Ora l’accordo penso sia più vicino: io quello che potevo fare l’ho fatto”.

Lo ha detto Lorenzo Fontana, presidente della Camera, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. “La prossima settimana non sarà così semplice trovare spazi” per una nuova seduta comune ma “non ci sono più scuse: io più che spronare non posso fare”.

“Mi è stato detto che il Parlamento in seduta comune è uno spreco di denaro ma è la democrazia: mi auguro venga trovato nel più breve tempo possibile un accordo, mi auguro che a gennaio dell’anno prossimo si concluda. Non possiamo permetterci una Corte Costituzionale così risicata nei numeri”, ha aggiunto.