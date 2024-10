Consulta: in corso contatti tra opposizioni, cresce ipotesi non voto contro 'blitz' destra**

**Consulta: in corso contatti tra opposizioni, cresce ipotesi non voto contro...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Sono in corso contatti tra le forze di opposizione in vista del voto domani sul giudice della Consulta. Un voto su cui il clima si è inasprito vista l'intenzione della maggioranza di eleggere Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Giorgia Meloni a palazzo Chigi e autore della proposta di premierato. Una mossa a sorpresa su cui non c'è stata interlocuzione con le opposizioni. "Un blitz", lo ha ribattezzato la segretaria del Pd, Elly Schlein.

La contromossa al vaglio delle opposizioni, anche per evitare scherzi nel segreto dell'urna, sarebbe quella di non partecipare al voto. Al momento, l'ipotesi di restare fuori dall'aula è quella prevalente. Il Pd la sostiene. Avs, Iv e Più Europa sono d'accordo. E lo sono anche i 5 Stelle: non parteciperemo al voto, fanno sapere da Campo Marzio. Per quanto riguarda Azione, il capogruppo alla Camera Matteo Richetti spiega di essere in contatto con le altre opposizioni.