Consulta: interlocuzioni maggioranza-opposizione in vista voto 29 ottobre**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Sono in corso interlocuzioni. E questo è positivo. Ma l'esito è tutto da vedere". Così fonti dem interpellate sullo 'stato' dei rapporti in vista della nuova seduta, tra due settimane il 29 ottobre, del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Consulta. Nell'ultima seduta la votazione era andata a vuoto dopo l'accelerazione della maggioranza sul nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier Giorgia Meloni. Le opposizioni erano rimaste fuori dall'aula e la maggioranza, non avendo i numeri, aveva deciso all'ultimo per la scheda bianca.

Elly Schlein, in quell'occasione, aveva chiamato direttamente Meloni per chiederle conto di quello che la segretaria Pd aveva definito un "blitz", vista la mancanza di un confronto con i dem, nonostante si trattasse di un voto a maggioranza qualificata. Ora sembra ci sia un nuovo atteggiamento da parte della maggioranza, spiegano fonti dem, con interlocuzioni in corso con l'opposizione. Un confronto il cui esito però non è scontato. "Bisogna vedere quale nome propongono". E anche il metodo, ovvero se procedere all'elezione di un giudice o fare un 'pacchetto' con gli altri tre giudici in scadenza a dicembre e che dovranno essere sostituiti.