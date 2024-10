Consulta: Iv, Renzi querela portavoce La Russa**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Il senatore Renzi ha dato mandato ai suoi legali di procedere in sede civile contro il portavoce del Presidente del Senato La Russa per le espressioni false e diffamatorie contenute nel comunicato di ieri pomeriggio, circa l’incontro tra lo stesso La Russa e ...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il senatore Renzi ha dato mandato ai suoi legali di procedere in sede civile contro il portavoce del Presidente del Senato La Russa per le espressioni false e diffamatorie contenute nel comunicato di ieri pomeriggio, circa l’incontro tra lo stesso La Russa e la senatrice Musolino”. Così in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi.