Consulta: Lotito (Fi), 'no frontismi, obiettivo politica è inclusione'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – ''Una cosa è certa, non bisogna arrendersi davanti ai 'frontismi', la capacità della politica deve essere quella di trovare convergenze, di trovare una inclusione…''. Così il senatore di Fi, Claudio Lotito, avvicinato in Transatlantico, a Montecitorio, parla del voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice vacante della Consulta. 'Che ne pensa della candidatura di Francesco Marini? Forza Italia potrebbe esprimere un suo nome?,' chiedono i cronisti. ''Il nome di Marini? Anche Fi -replica Lotito- annovera tra le proprie fila, eletti e non, persone di grande qualità sul piano del diritto''.