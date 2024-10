Consulta: Magi (+Eu), 'Meloni vuole controllo giudici per bloccare i referendum'

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha venduto per mesi il premierato come il modo per dare più potere di scegliere ai cittadini. Oggi, invece, sta facendo di tutto per nominare dei suoi fedelissimi alla Corte Costituzionale per fermare i referendum sui quali i cittadini hanno racc...

Roma, 6 set (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha venduto per mesi il premierato come il modo per dare più potere di scegliere ai cittadini. Oggi, invece, sta facendo di tutto per nominare dei suoi fedelissimi alla Corte Costituzionale per fermare i referendum sui quali i cittadini hanno raccolto le firme, cittadinanza e autonomia in primis. Ed è democraticamente pericoloso che punti addirittura sul consigliere giuridico di Palazzo Chigi Francesco Saverio Marini padre del premierato". Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"In più è evidente che la presidente Meloni non si stia in alcun modo ponendo il tema del genere, dato che uno dei giudici che dovrà essere eletto andrà a sostituire Silvana Sciarra: da questo punto di vista, sarebbe opportuno trovare il modo per garantire la rappresentanza femminile in un organo che storicamente è appannaggio degli uomini", aggiunge.

"Temi che dovrebbero però essere affrontati non con il favore delle tenebre come sembra muoversi Giorgia Meloni. Vista l’accelerazione impressa da Palazzo Chigi, è urgente un confronto tra i gruppi parlamentari sui giudici da votare. Non basta aver annientato di fatto il parlamento con il ricorso continuo ai decreti legge, non basta aver previsto una riforma costituzionale che toglie poteri al Presidente della Repubblica senza alcun bilanciamento: la partita sulla Consulta è la dimostrazione che l’unico potere che vuole dare agli italiani è quello di dare tutti i poteri a lei. Ma questa non è democrazia, è la democratura e dobbiamo fermare questa deriva in ogni modo. Per la democrazia, quella vera", conclude Magi.