Consulta: martedì prossimo nuova riunione Parlamento per elezione giudice costituzionale

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha convocato per martedì prossimo, 24 settembre, alle 12.30, la seduta del Parlamento per l'elezione di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato nel novembre 2023. Si tratta del settimo scrutinio e per la nomina occorre la maggioranza dei tre quinti i componenti l'Assemblea, pari a 363 voti.