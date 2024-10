Consulta: Schlein, 'compattezza opposizioni ha fermato forzatura maggioranza'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "La compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura che la maggioranza voleva della maggioranza. Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui". Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico.

"E quando dico dialogo intendo non chiamate spicciole a parlamentari dell'opposizione per cercare voti per andare avanti nelle loro forzature. Ma intendo dialogo con le opposizioni sulla composizione della Corte Costituzionale: se esiste una maggioranza qualificata per questo voto è proprio perchè la Costituzione prevede un dialogo tra maggioranza e opposizione".

"Noi non siamo stati nemmeno cercati, siamo stati noi a cercare il dialogo e la risposta fin qui è stata sempre un muro. Il fatto che ora si sono fermati, sia la premessa al fatto che ora inizi un dialogo su un passaggio così importante che storicamente ha visto sempre un dialogo tra maggioranza e opposizione".