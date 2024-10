Consulta: Schlein, 'rispetto istituzioni? Maggioranza ipocrita non l'ha fatto'**

**Consulta: Schlein, 'rispetto istituzioni? Maggioranza ipocrita non l...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Trovo molto ipocrita dire 'ci aspettiamo rispetto delle istituzioni' perchè non ci saremmo trovati in questa situazione oggi se avessero rispettato la Costituzione e il proprio ruolo e avessero intavolato un dialogo con le opposizioni prima". Co...