Consulta: Zanella, 'maggioranza tradisce la Carta, non partecipiamo al voto'

Roma, 8 ott (Adnkronos) – "E’ un palese tradimento della Carta questo voto ‘pigliatutto’, noi vogliamo denunciare con forza questa ferita alla democrazia e oggi non parteciperemo al voto. Il candidato della presidente Meloni e’ in aperto conflitto di interessi: il professor Marini dovrebbe farsi da parte se ha davvero a cuore la Costituzione di cui aspira ad essere interprete ”. Così Luana Zanella in una intervista a La Notizia.