Consultazioni: centrodestra al Quirinale, giornata clou in attesa incarico

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Giornata clou delle consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 25 settembre scorso. Al Quirinale, alle 10,30, è attesa la delegazione unitaria del centrodestra, guidata dai tre leader Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Un incontro determinante, che si svolgerà nel salone degli Arazzi di Lille, durante il quale la maggioranza uscita dalle urne dovrà fornire rassicurazioni al Capo dello Stato circa la reale volontà e possibilità di indicare un presidente del Consiglio e di creare una compagine governativa, con un programma per affrontare le emergenze economiche e sociali e che in politica estera confermi la tradizionale linea italiana europeista e atlantista.

Mattarella avrà così in mano tutti gli elementi per valutare se e quando procedere al conferimento dell’incarico.

Una scelta, che in presenza delle necessarie garanzie, potrebbe arrivare già nel pomeriggio, dopo la conclusione del Consiglio europeo, ultimo impegno del premier uscente Mario Draghi.

A quel punto il presidente del Consiglio incaricato, presumibilmente Giorgia Meloni, potrebbe accettare subito, indicando i ministri poi nominati dal Capo dello Stato oppure ricevere la nomina con riserva, da sciogliere nelle ore successive con ritorno al Quirinale per la formazione del Governo.

Un percorso che, se non dovessero frapporsi ostacoli, si potrebbe concludere tra domani e la mattinata di domenica, con giuramento, cerimonia della campanella e primo Consiglio dei ministri, per presentarsi poi per la fiducia in Parlamento tra martedì e mercoledì.