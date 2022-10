Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le delegazioni del M5S e del Pd per le consultazioni.

Come da calendario, le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico si sono recate al Colle per le consultazioni nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre. I 5 Stelle hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle ore 18:00.

I gruppi parlamentari che rappresentano la coalizione Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, invece, alle 19:00.

Consultazioni al Colle da Matterella, Conte: “Siamo sgomenti per i contrasti che animano il centrodestra”

Alle ore 18:00 di giovedì 20 ottobre, la delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal presidente Giuseppe Conte e dai capigruppo della Camera e del Senato si è recata al Quirinale per le consultazioni con il Capo dello Stato.

Al termine del colloquio, l’ex premier ha pronunciato un lungo intervento, riassumendo i temi cruciali discussi con Mattarella.

“Abbiamo espresso al presidente Mattarella sconcerto per i contrasti tra le forze di centrodestra che si accingono a formare un governo. Siamo al di là di una dialettica accesa con uno scontro che immagino si comporrà con la formazione del nuovo esecutivo. Devono essere consapevoli che il Paese non può attendere ed attardarsi su scontri e conflitti.

Bisogna metterli da parte e rispondere alle attese dei cittadini”. Così il leader pentastellato è intervenuto al Colle dopo le consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

“Ci aspettiamo un Governo a forte vocazione europeista”

“Abbiamo espresso preoccupazione sul conflitto russo ucraino. Ferma condanna per l’aggressione russa, sostegno alla popolazione ucraina, ma fino ad ora la strategia ha tracciato un percorso lastricato da un’escalation militare che ci sta esponendo a conflitto atomico e alla recessione economica.

Serve tracciare un solco”, ha aggiunto Conte. L’ex premier, inoltre, ha auspicato che il prossimo governo sia capace di “imprimere una svolta e essere protagonista di una soluzione diplomatica”. E ha sottolineato: “Questo è un conflitto europeo e l’Ue si deve far sentire”.

A questo proposito, il presidente dei 5S si è soffermato sulla guerra in Ucraina e sull’invio di armi a Kiev, asserendo: “Il governo uscente non ha neppure accettato un confronto parlamentare sull’invio di armi a Kiev. Una democrazia matura deve avere una discussione su questi passaggi. Negli Usa pubblicano sui siti gli invii militari. La nostra posizione è chiara: ci sembra che in questo momento servano negoziati di pace. Paesi come gli Usa continuano a rifornire gli ucraini, non credo sia questa la priorità”.

Alla domanda se il M5s voterà contro invio delle armi a Kiev, risponde solamente: “Non è più necessario da parte dell’Italia l’invio di armi”.

“Gli audio di Berlusconi sull’Ucraina? Premesse inaccettabili con passaggi opinabili”

Rispetto al caso scoppiato sugli audio di Silvio Berlusconi sull’Ucraina, Conte ha sottolineato che il ragionamento del leader di Forza Italia “non è solo inaccettabile in alcuni passaggi, alcuni potrebbero finanche essere considerati opinabili, ma inaccettabile è la premessa che l’aggressione militare russa non sia da condannare, perché è in contrasto con le più elementari norme del diritto internazionale”.

L’ex premier, quindi, ha ribadito che il M5S si oppone al fatto che il ministero degli Esteri “possa essere affidato a un esponete di quello stesso partito di Fi il cui presidente ha articolato questo ragionamento”.

“La Farnesina non vada a un esponente di Forza Italia”

Il leader pentastellato, inoltre, ha espresso “forte perplessità a Mattarella che il dicastero della Farnesina, così centrale, possa essere affidato a un esponete di Fi”.

“Pronti a difendere diritti e reddito di cittadinanza”

Conte, poi, si è focalizzato sulla questione dei diritti e del reddito di cittadinanza, affermando: “Distinguiamo una politica conservatrice da una politica reazionaria. Questo centrodestra è molto distante dalle nostre sensibilità politiche. Se ci si incaponisce nel rimettere indietro le lancette delle nostre conquiste civili troveranno un muro in noi. Idem, li contrasteremo se vorranno smantellare i presidi di protezione sociale che sono assolutamente necessari per garantire coesione sociale all’intero Paese”.

“Un’opposizione unitaria non è nell’ordine delle cose”

Per quanto riguarda l’opposizione, Conte ha ribadito che i parlamentari dei 5S non agiranno in sinergia con quelli del Pd di Enrico Letta. “Un’opposizione unitaria non è nell’ordine delle cose. Il Pd ha avviato una fase congressuale, faranno il loro percorso. Su molti passaggi potremo trovarci insieme ma non è il tempo di una cabina di regia coordinata e permanente”, ha detto dopo aver partecipato alle consultazioni al Quirinale.

In diretta dal Quirinale: https://t.co/f3DryVPPdJ — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 20, 2022

Consultazioni al Colle, Letta (Pd): “Faremo opposizione ferma in Parlamento. Su prezzo gas anche scelte nazionali”

“Abbiamo espresso la volontà di spingere il governo a prendere iniziative nazionali se non vi fossero scelte europee sul tetto del prezzo del gas e sul disaccoppiamento dei prezzi, per far abbassare le bollette. Se non ci sarà questa scelta a livello europeo spingiamo per scelte nazionali anche sul tetto del gas”, ha annunciato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta al termine delle consultazioni al Quirinale.

Rispetto all’opposizione che i dem si propongono di fare in Parlamento, invece, ha affermato: “Abbiamo confermato al presidente della Repubblica che saremo convintamente all’opposizione. Saremo rigorosi e fermi a partire da tre questioni: lavoro, diritti e ambiente. Non accetteremo arretramenti o che ci siano ambiguità. Saremo vigili e attenti”.

“Il governo di centrodestra condanni Putin senza ambiguità”

Il segretario del Pd si è soffermato sulle parole di Silvio Berlusconi su Putin e ha sollecitato il nascente Governo Meloni a essere chiaro sui rapporti con la Russa. “Il punto essenziale è di essere chiari sul fatto che il nostro Paese deve avere un governo che sia nella continuità delle alleanze europea ed atlantica. Chiediamo che il governo sia senza ambiguità sulla condanna alla Russia e sui comportamenti criminali di Putin e sul sostegno all’Ucraina”, ha detto Letta.

E ha aggiunto: “Grande preoccupazione per la divisione interna alla maggioranza, diventata ancora più marcata. È emerso chiaramente come ci siano strade molto diverse e amicizie diverse. Le parole espresse da presidente di Fi e dal presidente della Camera sono un campanello di allarme molto forte sul posizionamento dell’Italia”.

“Sì alla discussione per migliorare la Costituzione, no agli stravolgimenti. Chiarezza sui vaccini”

Al termine delle consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato, inoltre, Letta ha precisato: “Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione repubblicana, che non vuol dire che non siamo disponibili a una discussione per migliorare la Carta ma saremo contrari a stravolgimenti dell’impianto della nostra Costituzione”.

Rispetto ai vaccini, invece, il leader del Pd ha chiesto chiarezza al centrodestra: “Il governo dica parole chiare sulla campagna vaccinale, sulla sanità per tutti e sull’impegno a rafforzare la sanità pubblica. Non vogliamo ambiguità da parte della maggioranza”.

“Garanzie su Governo atlantista ed europeista o non durerà”

“Il governo che nascerà o è un governo atlantista e europeista o non sarà in grado di durare. L’Italia deve essere un paese affidabile, che non cambia campo: che condanna la Russia, condanna Putin e sostiene l’Ucraina”, ha infine concluso Letta.