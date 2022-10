Consultazioni: Incontro Mattarella-centrodestra nel salone degli Arazzi di Lille

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Si svolgerà nel Salone degli Arazzi di Lille e non nello studio alla Vetrata l’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del centrodestra. Saranno 15 infatti le persone presenti al colloquio, com preso il Capo dello Stato.

Con lui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere giuridico Daniele Cabras.

Di fronte a loro Giorgia Meloni, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida per Fratelli d’Italia; Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari per la Lega; Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo per Forza Italia; Antonio De Poli e Maurizio Lupi per Noi Moderati.

Il nome della sala deriva dalla presenza sulle pareti di cinque arazzi tessuti nella città francese di Lille all’inizio del ‘700, dedicati a temi agresti sullo sfondo di vasti paesaggi.

In origine la sala faceva parte dell’appartamento estivo dei papi. Nel ‘700 era nota come “Anticamera della Madonna”: vi era esposto infatti un grande quadro di Carlo Maratta che era servito come modello del mosaico raffigurante la Madonna col Bambino benedicente che spicca sul Torrino del Quirinale.

All’inizio dell’800, quando il palazzo fu occupato dal governo francese, la sala fu divisa in due stanze, una delle quali sarebbe dovuta servire come camera da letto di Napoleone Bonaparte.

Ma al ritorno del papa al Quirinale dopo l’occupazione francese le due stanze create per Napoleone furono smantellate e fu ripristinato il volume originario della sala.

Con la trasformazione del Quirinale in reggia dell’Italia unita questa zona del palazzo fu adibita ad appartamento di re Umberto I e della sua consorte; in particolare la Sala degli Arazzi di Lille fu utilizzata come camera da letto della regina Margherita