Consultazioni, Schullian: per Svp non ci sarà voto di fiducia

Milano, 20 ott. (askanews) – “Per SVP non sarà un voto di fiducia mentere il resto è ancora aperto e va verificato, dobbiamo ancora decidere”. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo misto alla Camera Manfred Schullian (S dtiroler Volkspartei)al termine della consultazione con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Nel colloquio col presidente abbiamo espresso una certa preoccupazione su quello che potrebbe succedere. E’ ovvio che il risultato elettorale va rispettato, una maggioranza c’è e non è da mettere in discussione ma abbiamo espresso una certa preoccupazione perché soprattutto con uno dei gruppi di maggioranza in passato non sempre abbiamo avuto dei rapporti buonissimi ma siamo convinti che l’assunzione di ruoli istituzionali comporti anche un cambiamento di un atteggiamento.

Per cui siamo fiduciosi di poter avviare una discussione costruttiva nell’ambito di questa legislatura. E comunque abbianmo rinnovata la fiducia al presidente perché sia lui il garante non solo della costituzione ma anche della tutela delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche”.