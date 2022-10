Consultazioni: Verdi-Sinistra, ‘rispettare obblighi su clima’

Roma, 20 ott.(Adnkronos) – “Abbiamo ricordato e auspicato che nella formazione del nuovo Governo i futuri ministri rispettino gli obblighi internazionali in particolar modo per quanto riguarda gli obiettivi climatici. L’Italia ha sottoscritto degli impegni importanti per ridurre le emissioni di Co2 da qui al 2030, avere ministri che vanno nella direzione opposta sarebbe un problema non solo per il nostro Paese dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ma anche in relazione con il resto dei Paesi d’Europa.

Chiediamo che ci sia la massima vigilanza di avere alla guida del ministero della Transizione ecologica, se tale rimarrà, un ministro o una ministra che questi obblighi internazionali vada a rispettare. Se ci troveremmo di fronte a personalità che hanno un’impostazione negazionista dal punto di vista climatico, sappiano che Alleanza Verde-Sinistra farà una dura opposizione”. Lo hanno affermato i componenti della delegazione della Camera, composta da Nicola Fratoianni, Eleonora Evi, Luanza Zanella e Angelo Bonelli, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.