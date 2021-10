Consumi, a fine settembre si consolida trend di fiducia

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Il 2021 si è aperto con un certo pessimismo sul fronte dei consumi che registra un’inversione di rotta con l’inizio della primavera, in concomitanza con il rafforzamento della copertura vaccinale e con la crescita di fiducia nelle istituzioni.

E' quanto emerge dall’indagine sui consumi 2021 realizzata da Ey e Swg. Trend di fiducia che si è ulteriormente consolidato a fine settembre pur con zone d’ombra dovute a un certo livello di incertezza rispetto al futuro.

Per quanto attiene ai comportamenti di acquisto, rispetto a settembre 2020 si consolida l’importanza dell’online e si evidenzia la contemporanea crescita sia della tendenza ad andare in centri commerciali (+19%) sia dell’utilizzo dei piccoli negozi di quartiere (+26%).

L’acquisto online ha come driver centrali la comodità e la semplicità del processo (dalla scelta dei prodotti alla consegna), quello in store è centrato sulla relazionalità (con la merce, le persone e il territorio).Nel prossimo semestre le intenzioni di spesa sembrano mostrare una crescita della propensione a rinnovare casa (30%), e mezzi di trasporto (23%) e verso investimenti di tipo finanziario (26%).

Nel rapporto con il brand invece la percezione della eticità dei comportamenti è sempre più rilevante: etica aziendale che si esprime in primo luogo nel rispetto dei consumatori, attraverso l’offerta di prodotti di qualità (46%) al giusto prezzo (45%) e, a cascata, nel rispetto di dipendenti, fornitori e all’ambiente (34%).

Secondo Paolo Lobetti Bodoni, EY Consulting Market Leader in Italia, "le aziende sono chiamate a rispondere a domande chiave per trasformare le proprie strategie di business" e in quest'ottica "seguire i nuovi trend di consumo significa investire in una trasformazione di natura strutturale, a partire dalla ridefinizione della propria identità.