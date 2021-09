Contagi Covid in aumento tra medici e infermieri, l’appello: “Terza dose al più presto”

Le categorie di infermieri e medici chiedono a gran voce di velocizzare con la terza dose di vaccino contro il Covid: contagi in aumento.

La pandemia da Covid-19 vede il personale sanitario in prima linea da mesi. Tutto il comparto lavora per fronteggiare quanto sta accadendo in Italia, così come il tutto il mondo. A distanza di mesi torna però l’incubo contagi fra il personale, da qui l’appello dell’Ordine dei medici riportato dal quotidiano La Stampa.

Contagi Covid in Italia, l’appello dell’Ordine dei medici

La richiesta è quella di aiutare il personale, nonché accelerare con la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro il Covid-19. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di sanità, sono stati registrati 212 casi nel periodo 11 giugno-11 luglio 2021. Attualmente, invece, i numeri parlano di 1.951 positivi di Covid-19 all’interno del comparto sanitario.

Contagi Covid in Italia, l’appello dell’Ordine dei medici: numeri in aumento

I dati sono in forte aumento e proprio per questo l’Ordine dei medici ha chiesto di intervenire al più presto. I contagi corrono, soprattutto tra chi è maggiormente esposto al virus, ovviamente per questioni lavorative. Ciò che sta accadendo evidenzia come i nuovi positivi non incorrano in effetti gravi. Proprio il vaccino contro il Covid-19 protegge infatti da forme gravi della malattia: secondo La Stampa non vi sarebbero infermieri e medici vaccinati in terapia intensiva, men che meno deceduti per il contagio da Coronavirus.

Contagi Covid in Italia, l’appello arriva anche dagli infermieri

Nel frattempo Barbara Mangiacavalli e Filippo Anelli, rispettivamente presidente dell’ordine degli infermieri (Fnopi) e dei medici, hanno chiesto a gran voce di fare il prima possibile. “Il richiamo andrebbe fatto a tutta la categoria in tempi più rapidi“, commentano entrambi in merito alla terza dose di vaccino contro il Covid-19.