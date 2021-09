Contagi Covid in crescita nel Regno Unito: ipotesi lockdown light prima di Natale

Se la situazione dovesse diventare preoccupante, in Regno Unito potrebbe scattare un nuovo lockdown light prima di Natale.

Nonostante la quasi totalità della popolazione del Regno Unito sia stata vaccinata, il rischio di una recrudescenza dell’epidemia è ancora dietro l’angolo: sia i casi positivi che i ricoveri sono infatti in crescita e non è escluso che prima del Natale le autorità impongano un nuovo lockdown light.

Regno Unito: lockdown light prima di Natale?

Gli ultimi dati del Dipartimento della Salute mostrano che nell’ultima settimana sono state ricoverate 7 mila persone con un boom a Liverpool, Leicester, Birmingham, Nottingham e Londra. Il governo non ha comunque imposto alcuna restrizione ma ha già presentato un piano B per la gestione del Covid in vista dell’autunno e dell’inverno.

Il Ministero della Salute ha infatti reso noto potrebbe essere necessario reintrodurre l’obbligo di mascherine, raccomandare lo smartworking e utilizzare il green pass nei luoghi affollati.

Regno Unito, lockdown light prima di Natale: “Ultima possibilità”

Nel testo si afferma che l’esecutivo si impegnerà ad intraprendere qualsiasi azione necessaria per proteggere il Servizio Sanitario Nazionale dall’essere sopraffatto, pur affermando che le restrizioni economiche e sociali più dannose verranno prese in considerazione solamente come ultima possibilità. Torna dunque l’ipotesi, seppur remota, di un lockdown light nel caso la situazione dovesse raggiungere livelli preoccupanti e, come prevedono alcuni consulenti del Sage, registrare tra i 2 mila ei 7 mila ricoveri al giorno.