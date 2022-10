Contagi Covid in discesa in tutta Italia, lo dice il report Gimbe

Contagi Covid in discesa in tutta Italia, lo dice il report indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 19 al 25 ottobre 2022

Contagi Covid in discesa in tutta Italia, lo dice il consueto report Gimbe enunciando un dato che è stato rilevato per la seconda settimana consecutiva e per il quale sono in discesa anche i ricoveri. Il consueto monitoraggio della fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 19 al 25 ottobre 2022 scende nei dettagli, vediamo quali.

In sette giorni i nuovi casi sono passati da 236.023 a 275.628, con una diminuzione del 14,4%. La media mobile a 7 giorni è scesa di quasi 34 mila casi al giorno ed i positivi sono scesi dell’8%.

Contagi Covid in discesa in tutta Italia

E i ricoveri in terapia intensiva? Quelli sono calati dell’8,7%. I decessi rgistrano un lieve aumento con una media di 80 morti covid al giorno ed i ricoveri sintomatici sono stabili.

Gimbe spiega che sono dati validi per l’intero paese ad eccezione della Sicilia dove nell’ultima settimana “si registra un aumento del 3,3%”. Il calo ha una forbice e va da un massimo del 34,5% della Provincia Autonoma di Bolzano al -3,8% del Lazio. Su un piano provinciale, in 99 territori si registra una diminuzione dei nuovi casi (dal -0,6% di Palermo al -37,2% di Biella).

La situazione provincia per provincia

In otto di esse invece “si rileva un aumento dei casi: dal +1,2% di Cagliari al +38,7% di Trapani. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 27 Province”. La chiosa è di Marco Mosti, Direttore Operativo Gimbe, sul fronte degli ospedali dove “tornano a scendere le terapie intensive (-8,7%) dopo tre settimane consecutive di aumento, mentre si stabilizzano i ricoveri in area medica (+1,6%)”.

E poi: “Tornano a scendere anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 29 ingressi/die rispetto ai 34 della settimana precedente”.