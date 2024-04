Conte a Bari: "Serve fare pulizia, M5S cancella incarichi in Puglia"

Bari, 11 apr. (askanews) – “Vogliamo dare un’assoluta scossa, una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia, di fare tabula rasa. Oggi a Bari, qui in Puglia, vediamo dilagare purtroppo le erbacce della cattiva politica, dobbiamo estirparle, dobbiamo contribuire a un’opera di disinfestazione, ci sono delle zone grigie evidentemente. Le inchieste sono eloquenti. Noi siamo per tutte le garanzie costituzionali nei processi ma è evidente dai materiali sin qui acquisiti nella cronaca giudiziaria che in molti territori si sta estendendo l’area della cattiva politica, e quando c’è questo non ci può essere il M5S”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Bari trasmessa in diretta streaming.

“Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in Giunta (alla Regione Puglia, ndr), rimettiamo tutte le deleghe, anche la vicepresidenza del Consiglio”, ha annunciato Conte. “Non è solo qui, sarebbe sbagliato concentrare l’attenzione e quindi anche la responsabilità di chi vuole contribuire alla buona politica solo su Bari”.