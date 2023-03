Home > Askanews > Conte a Calenda: non prendi voti dalla destra, voti con la destra Conte a Calenda: non prendi voti dalla destra, voti con la destra

Modena , 16 mar. (askanews) – “Solo per rispondere a Carlo, a me non preoccupa affatto quando Carlo prende qualche voto dalla destra, mi preoccupa di più quando è successo che tu con il tuo amico Matteo Renzi voti con la destra”: così Giuseppe Conte si è rivolto a Carlo Calenda nel corso della tavola rotonda a cui hanno partecipato i leader dell’opposizione al Congresso della Cgil a Rimini. “Quando ho votato con la destra?”, ha replicato il leader di Azione. “Scusate, a me va bene di tutto, voi potete applaudire, ma qualcuno di voi che ha applaudito mi dica quando ho votato con la destra. Ah sulla guerra? Allora ho votato anche con il Pd, è di destra il Pd? E allora invece di fare i pecoroni, ragionate, noi con la destra non abbiamo mai votato!”, ha detto Calenda.

Modena , 16 mar. (askanews) - "Solo per rispondere a Carlo, a me non preoccupa affatto quando Carlo prende qualche voto dalla destra, mi preoccupa di più quando è successo che tu con il tuo amico Matteo Renzi voti con la destra": così Giuseppe Conte si è rivolto a Carlo Calenda nel corso della...