Conte a von der Leyen: debito comune per welfare non per armi

Milano, 28 feb. (askanews) – “Io penso che la difesa comune europea sia un progetto assolutamente da coltivare ma va ben impostato: deve servire a razionalizzare gli investimenti militari e le spese, le diseconomie di scala”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, commentando, a margine di un convegno sul salario minimo a palazzo Giustiniani, le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Quindi – ha spiegato – non è che io vado a fare il debito comune per maggiori investimenti. Il debito comune lo faccio per mantenere il welfare europeo, per cercare di contrastare l’impatto occupazionale negativo dell’intelligenza artificiale, per esempio, che distruggerà tantissimi posti di lavoro; e mi servono strumenti per gestire questa transizione; per gestire la transizione ecologica. Non per gli investimenti militari”.

“Quanto agli investimenti militari – ha ribadito l’ex presidente del Consiglio – un progetto europeo ben impostato ci consentirà di razionalizzare la spesa, non di aumentarla”.