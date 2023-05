Conte attacca il governo Meloni: "Scollegato dalla realtà"

Conte critica Meloni, e su Zelensky: "È venuto in Italia per zittire il Papa. Follia"

Non sono parole al miele, tutt’altro, quelle che l’ex premier pentastellato Giuseppe Conte ha rivolto al Governo Meloni parlando dell’operato firmato Fratelli d’Italia: “È un governo scollegato dalla realtà“.

Conte critica Meloni, e su Zelensky: “È venuto in Italia per zittire il Papa. Follia“

Conte in particolare ha detto: “In ogni decreto ci infila una norma a favore degli evasori e dei corrotti e poi vai a far cassa per 1-2 miliardi sulla pelle dei più poveri e cambia il nome al reddito di cittadinanza. Poi, di fronte a 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono 4 o 5 euro lordi l’oro, Meloni dice che il salario minimo non serve. È un governo scollegato dalla realtà”.

L’attacco alla presidente del Consiglio però non termina qui: “Vi ricordate quando ha detto che con loro sarebbe finita la pacchia in Europa? – aggiunge – La pacchia è finita per lei, per Fratelli d’Italia, per Salvini. Stanno seguendo passivamente tutte le istruzioni che arrivano dalla base Nato e da Washington”.

Nel mirino dell’ex premier ci va anche il presidente ucraino Zelensky: “È arrivato in Italia e ha zittito il papa. Secondo Zelensky noi dovremmo continuare a rifornirlo di armi e chi si offre, come papa Francesco, per una mediazione di pace deve stare al posto suo e non deve interferire. Siamo alla follia”.